TERAMO, IL 30 SETTEMBRE RIAPRE SPORTELLO SOCIALE USB

TERAMO – Ripartono a Teramo gli appuntamenti settimanali dello Sportello Sociale Usb, presente nella nostra città ormai da due anni e nato dalla sinergia tra il Centro Politico Comunista “S. Santacroce” e l’Unione Sindacato di Base.

Lo Sportello Sociale è uno strumento al servizio delle persone che cercano ascolto e che necessitano di risposte in ambito sociale. Questo strumento nasce per comprendere la dimensione dei problemi individuali al fine di trovare una risposta sociale, risposta sociale che non rappresenta altro che una rete di supporto per non restare più soli davanti alle difficoltà, per non sentirsi abbandonati.

Accedere a questo sportello significa condividere ed acquisire uno strumento per trovare una soluzione insieme a chi ascolta, con operatori e professionisti al servizio della persona. Vicini alla società con competenza.

Consulenza e supporto legale, psicologico e sociale rivolto a emergenza casa e diritto all’abitare, disabilità, minori non accompagnati, ex-detenuti, persone con problemi di dipendenza, cittadini extracomunitari, vittime di tratta, persone che vivono situazioni di grande disagio.

Il primo appuntamento è per mercoledì 30 settembre dalle 17 alle 19 presso Casa del Popolo in via Nazario Sauro, 52 inoltre è sempre attivo il numero 320 4413258.

Download in PDF©