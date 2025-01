TERAMO: IL 5 GENNAIO APERTURA STRAORDINARIA DELLA DOMUS DEL LEONE

TERAMO – Nuova apertura straordinaria, dopo quelle estive e quella del 29 dicembre, per la Domus del Leone di Teramo, che il 5 gennaio sarà visitabile dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile effettuare, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, una visita libera con accoglienza da parte della Cooperativa Socioculturale che gestisce i servizi del polo museale, mentre dalle 18:00 alle 19:00, previa prenotazione, sarà disponibile la visita guidata, sempre gestita dalla Cooperativa, per un massimo di 20 persone.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 338-3901759 nelle seguenti fasce orarie: 10:00-13:00 e 16:00-19:00.

Le due apertura natalizie fanno seguito alla firma dell’accordo definitivo tra l’Amministrazione Comunale, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo e la famiglia Savini per la valorizzazione e conservazione della Domus.

Accordo il cui obiettivo è quello di garantire una fruizione costante, per la comunità teramana e per i turisti, dello storico edificio e in particolare del Mosaico del Leone, oggetto di un recente intervento di restauro, attraverso un calendario di aperture condiviso e preventivamente concordato, così come di ampliare le possibilità di conoscenza del sito, mediante attività mirate di valorizzazione.