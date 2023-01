TERAMO: BILANCIO DELLA POLIZIA LOCALE, “ORGANICI SCARSI MA INCASSATO QUASI UN MILIONE DALLE MULTE”

TERAMO – Anche per l’anno 2022, nonostante l’organico ridotto a causa dei pensionamenti e delle mobilità in uscita, il Comando di Polizia Locale ha ottimizzato le risorse assegnate ed è riuscito a raggiungere obiettivi superiori all’anno precedente.

Nel corso dell’ultimo triennio, la Polizia Locale ha visto cambiare profondamente lo scenario nel quale operare, a fronte delle emergenze che si sono succedute, con gli agenti impegnati a garantire sia l’attività ordinaria che quella straordinaria, in particolare quest’ultima legata sia ai controlli post sisma che alla pandemia.

Tutto ciò, con l’evoluzione degli illeciti, che hanno richiesto un aumento significativo degli interventi della Polizia Locale e delle richieste di collaborazione da parte delle altre Forze di Polizia e delle Istituzioni. Non va dimenticato, poi, che il Corpo è stato impegnato anche a gestire nuovi fenomeni, peraltro comuni a tutto il territorio nazionale, e che investono soprattutto i giovani, come i comportamenti aggressivi perpetrati nei confronti di vittime incapaci di difendersi o nella sfida sociale, o nelle nuove forme di aggregazione che hanno avuto come sbocco feste od occupazioni abusive e incontrollate del territorio; senza omettere l’attenzione riservata allo spaccio.

Nonostante l’incremento delle responsabilità e dei carichi di lavoro, facendo altresì riferimento agli obiettivi istituzionali, nonché al programma approvato nella relazione previsionale e programmatica, avvalendosi di una dotazione organica con una media anagrafica di 54 anni, il Comandante, coadiuvato da 2 istruttori direttivi, 24 istruttori di vigilanza, 3 istruttori amministrativi, 1 operatore servizi ausiliari e di supporto, ha adempiuto a tutti i compiti d’istituto.

Ecco una sintesi dei dati. Il nucleo informatori ha espletato 2.260 pratiche inerenti le variazioni anagrafiche e richieste accertamenti da parte dell’Ufficio Anagrafe, del Tribunale di Teramo, della Questura di Teramo, di Ater ed Erp, Camera di Commercio.

Anche nel 2022, a seguito degli eventi sismici, il Comando di Polizia Locale di Teramo è stato impegnato in attività straordinaria. I sopralluoghi tecnici, con conseguenti emissioni di ordinanze sindacali per inagibilità di edifici continuano ad impegnare l’Ufficio di Polizia edilizia e giudiziaria del Comando di Polizia Locale, anche in merito al riconoscimento dei contributi di autonoma sistemazione.

Nell’ambito delle attività di controllo, si è comunque data priorità alla sicurezza stradale delle categorie protette e dei pedoni: 72 le soste abusive sugli spazi riservati agli invalidi, 219 sui marciapiedi, 427 sugli attraversamenti o passaggi pedonali, 71 in doppia fila, 31 per passo carrabile ostruito.

Ben 2.257 sono stati gli accertamenti per violazioni dei limiti di velocità, 40 per uso del telefonino durante la guida; 19 gli accertamenti per omessa revisione dei veicoli, 43 i veicoli sprovvisti di assicurazione o sequestrati, 20 gli accertamenti di conducenti che non sono stati in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, 30 le mancate precedenze all’intersezione, 19 i controlli sui veicoli abbandonati, 42 i posti di controllo.

Innumerevoli sono state le segnalazioni degli operatori adibiti al carico/scarico merci per sosta abusiva sugli stalli a loro riservati, costringendo il Comando ad una programmazione straordinaria di controlli che hanno portato all’accertamento di ben 677 violazioni al CdS per sosta irregolare.

Le 10 strade più sanzionate per divieto di sosta: Circ. Ragusa 920, Via Savini 561, Piazza Garibaldi 466, Viale G. Mazzini 448, P.le San Francesco 413, P.zza Martiri Pennesi 390, Via Paolini 384, Via Riccitelli 366, Viale Crispi 366, Via C. Beccaria 335.

Complessivamente il Comando di Polizia Municipale ha accertato 14.992 verbali al codice della strada (in aumento rispetto ai 13.820 verbali dell’anno 2021). Sono stati sanzionati 8 conducenti alla guida in stato di ebrezza, eseguite 357 rimozioni di veicoli e decurtati 3.186 punti dalle patenti di guida.

I relativi incassi, per accertamenti e ruoli al codice della strada, si sono attestati ad Euro 785.715,10, con un accertato pari ad Euro 952.469,67, in aumento rispetto ai 728.250,09 incassati nell’anno 2021.

In tema di sicurezza urbana si è contrastato lo spaccio di sostanze stupefacenti con 22 ispezioni antidroga, 9 perquisizioni domiciliari, deferendo alla Prefettura di Teramo 8 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, 3 persone deferite per spaccio di sostanze stupefacenti, procedendo altresì a 1 arresto, 5 denunce a piede libero e 12 sequestri di sostanze stupefacenti.

Le ispezioni nei locali per la movida notturna sono state 38, accertando 40 sanzioni, 2 le segnalazioni per ubriachezza molesta, 20 le occupazioni abusive a scopo commerciale, 73 le ispezioni antidegrado, 8 gli sgomberi in luoghi pubblici e privati, 26 le ispezioni in parchi pubblici, istituti scolastici, disturbo alla quiete pubblica, atti di vandalismo, fenomeni di devianza giovanile. Polizia giudiziaria, edilizia/urbanistica

Nell’ambito del settore di polizia giudiziaria, edilizia/urbanistica, sono state istruite 168 pratiche di polizia giudiziaria, di cui 40 su delega della competente Procura della Repubblica che hanno portato a deferire all’Autorità Giudiziaria 26 persone. Unitamente al settore urbanistica dell’Ente, sono stati effettuate ispezioni nei cantieri con l’accertamento di diversi illeciti, sia di carattere amministrativo che penale.

Si è provveduto, di concerto con il Servizio Veterinario della Asl, a 103 interventi sul randagismo. Il Comando di Polizia Locale ha gestito in totale 26 rinvenimenti di oggetti riconsegnati da personale in servizio, da personale appartenente alle altre Forze dell’Ordine e da privati cittadini.

Per ogni rinvenimento, si è proceduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. Sono stati riconsegnati ai proprietari: Euro 6.741,53; n. 1 oggetto in metallo color oro; vari cellulari; n. 1 smartwatch; n. 1 valigia abbandonata c/o sottopasso Ipogeo; n. 1 passaporto oltre a vari documenti quali carte identità, patenti, tesserini codici fiscali, ecc.

Allo scadere dei dodici mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, i “privati cittadini ritrovatori”, sono stati contattati per la consegna del bene rinvenuto del quale, per legge, sono diventati legittimi proprietari.