TERAMO, IL COVID UCCIDE REMO AD APPENA 40 ANNI: “ERA SPORTIVO E SENZA PATOLOGIE”

TERAMO – Dolore e costernazione a Teramo per la morte di Remo Noli, commercialista di appena 40 anni, deceduto per il coronavirus nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Mazzini di Teramo. Non aveva nessuna malattia pregressa, anzi «era in formissima – dicono gli amici – si allenava tutti i giorni, alternando palestra e Basket».

Il Covid lo ha stroncato in poco più di venti giorni.

Dopo un primo ricovero nell’ospedale di Giulianova, era stato trasferito nella struttura Covid di Pescara e successivamente all’ospedale Mazzini.

Laureato in economia e commercio, nel 2013 era stato eletto presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Teramo. In Rete tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio per una tragedia che appare davvero difficilmente spiegabile.

L’ultimo saluto domani mattina alle 10 al Duomo. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Bartolomeo.

