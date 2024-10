TERAMO: IL GENERALE MINICUCCI, COMANDANTE INTERREGIONALE DEI CARABINIERI, IN VISITA AL COMANDO

TERAMO – Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, Generale di Corpo D’Armata Marco Minicucci nel pomeriggio di ieri, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo presso la Caserma “Car. M.O.V.M. alla memoria Raffaele Porrani”.

L’alto Ufficiale, alle cui dipendenze vi sono le Legioni Carabinieri “Abruzzo e Molise”, “Basilicata”, “Campania” e “Puglia”, è stato ricevuto dal Colonnello Pasquale Saccone ed ha incontrato una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, inclusi i reparti speciali, il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Il Comandante Interregionale ha espresso il suo compiacimento per l’attività svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo e per i consolidati rapporti intercorrenti tra l’Arma e le altre Istituzioni e i cittadini, soffermandosi sull’importante funzione espletata nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio, posta in essere secondo la tradizione. Dopo la riunione con gli Ufficiali (durante la quale sono state esaminate e discusse le caratteristiche del territorio teramano e le sue peculiarità, con particolare riferimento allo strumento operativo messo in campo dall’Arma), l’Alto Ufficiale ha avuto un incontro con il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri Mons. Lorenzo Leuzzi il Prefetto, Dott. Fabrizio Stelo, il Procuratore della Repubblica, Dott. Ettore Picardi, e i vertici delle altre Forze di Polizia, che gli hanno dato atto dell’impegno costante e prezioso dei Carabinieri sul territorio.