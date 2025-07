TERAMO: IL GENOCIDIO DI GAZA NELLE FOTO DELLA MOSTRA “GRANT YOU REFUGE”

TERAMO – Emozione e partecipazione hanno segnato l’inaugurazione della mostra fotografica ‘I Grant You Refuge – Fotografie da Gaza’, ospitata nelle sale dell’Arca, della Pinacoteca Civica e dell’ufficio Iat di Teramo.

Un’iniziativa prodotta dal Comune di Ravenna e curata da Paolo Patruno, con il sostegno e l’ospitalità del Comune di Teramo. La mostra, organizzata con il patrocinio dell’Anci nazionale, della Regione Abruzzo, della Provincia e dell’Università di Teramo, propone gli scatti di sei fotografi palestinesi – Shadi Al-Tabatibi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Saeed Mohammed Jaras, Omar Naaman Ashtawi e Jehad Al-Sharafi – offrendo uno sguardo diretto sulle drammatiche condizioni di vita nella Striscia di Gaza.

L’inaugurazione ufficiale è stata preceduta dalla proiezione di un video realizzato dal reporter palestinese Mahomud Isleem, ucciso a Gaza. Il titolo della mostra è ispirato a una poesia della scrittrice Hiba Abu Nada, morta a Khan Yunis il 20 ottobre 2023.

Particolarmente toccante l’intervento di Shadi Al-Tabatibi, presente all’inaugurazione: “Gaza è una terra piena di dolore ma che si rifiuta di smettere di sognare. Oggi i bambini non riescono a dormire nemmeno cinque minuti per i bombardamenti. Il popolo di Gaza vive un massacro, un genocidio”.

Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto anche in qualità di delegato Anci alle politiche per l’accoglienza, ha sottolineato il ruolo dei Comuni nella costruzione della pace.

A intervenire anche il professor Guido Saraceni, che ha definito Gaza “unico esempio di crudeltà senza paragoni”, e i rappresentanti delle istituzioni patrocinanti: Giovanni Cavallari per il Consiglio regionale, Andrea Core per la Provincia, Rossella Di Federico per l’Università, Rosanna De Antoniis per Anci Abruzzo e Giovanna Santandrea per la Casa delle Culture di Ravenna. Coinvolte anche Cgil, Emergency, Amnesty International, il Sai Teramo e i volontari del Patto per la Lettura.

Emozionante la voce di Elena Calaudi del Braga. In mostra, fino al 7 settembre, anche i disegni della rassegna “HeArt of Gaza”, firmati da bambini palestinesi, alcuni dei quali non sono sopravvissuti al conflitto.