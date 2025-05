TERAMO: IL ROTARY CLUB RICORDA BERARDO ZOCARO, PROFESSORE E REGISTA

TERAMO – “Omaggio al rotariano Berardo Zocaro, professore e regista”.

L’evento, organizzato dal Rotary Club Teramo, si terrà giovedì 29 maggio 2025, alle ore 18.30, nella Sala convegni del Park Hotel Sporting di Teramo.

L’iniziativa è dedicata alla memoria di Berardo Zocaro, figura di spicco del mondo della cultura e del sociale, già socio, past president e socio onorario del Rotary Club Teramo.

Interventi di Paolo Brizzi, presidente RC Teramo: “Curriculum rotariano e professionale di Berardo Zocaro”, di Piero Cerolini, “Curriculum teatrale e aneddoti”, di Serafina Garbati, “Testimonianza di un’amicizia” e Daniela Tondini “Scambio giovani”.

Modera i lavori Sonia Delle Monache, socia del RC Teramo. Introduzione e saluti di Domenica Di Leonardo, prefetto RC Teramo.

L’incontro ripercorrerà i tratti salienti della sua vita e carriera, dal suo ingresso nel club negli anni Settanta, epoca in cui si accedeva solo se al vertice della carriera e rispettando il numero chiuso delle professioni, fino al suo contributo come professore di lingua e letteratura francese, preside, professore universitario e ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Berardo Zocaro è stato anche ambasciatore della cultura italiana nel mondo, incaricato dal Ministero per vari progetti in Europa e in Cina e stimato dall’Ambasciata francese per le sue doti linguistiche, al punto da ricevere l’incarico di formazione per i docenti francesi a Parigi.

Parallelamente, ha sviluppato una grande passione per il teatro, realizzando un progetto sperimentale nelle scuole superiori di Teramo, e ha contribuito alla creazione della rivista del Distretto 2090 del Rotary, pubblicando centinaia di articoli su eventi rotariani. Programma della serata: