TERAMO: IN DUE ARRESTATI E CONDANNATI DOPO IL TENTATO FURTO DI UNA MACCHINA IN UNA CONCESSIONARIA

TERAMO – Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Teramo in aggiunta ai consueti servizi di controllo del territorio hanno intensificato la loro presenza sia nella città di Teramo che nelle popolose frazioni a ridosso del capoluogo. Sono state impiegate pattuglie in uniforme, in abiti civili, a piedi e automontate. Sono stati vigilati oltre i centri storici le zone residenziali e le zone industriali, al fine di poter prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio. Sono stati controllati diversi mezzi e identificate numerose persone. Controllati esercizi pubblici e soggetti sottoposti a misure restrittive diverse dal carcere.

Inoltre: a Teramo, nella frazione di San Nicolò a Tordino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato due uomini per tentato furto aggravato di una automobile. I militari erano stati allertati da un passante che aveva visto strani movimenti nel piazzale di una rivendita di autovetture posta lungo la SS 80. I Carabinieri subito intervenuti hanno bloccato due giovani che dopo aver scavalcato il recinto della concessionaria, avevano con un sasso infranto il vetro di una autovettura nuova non immatricolata esposta per la vendita nel tentativo di asportarla. I due sono stati subito arrestati, l’auto di un segmento medio, è stata danneggiata nella parte del finestrino della portiera anteriore.

Sono in corso ulteriori indagini, con acquisizioni di immagini di videosorveglianza pubblica e privata, nonché escussione di testimoni al fine di accertare se i due avessero dei complici che li dovevano supportare nel furto dell’auto. Gli arrestati questa mattina sono comparsi davanti al Giudice del Tribunale di Teramo ove hanno patteggiato la pena di 10 mesi di reclusione.

Detti servizi continueranno e saranno intensificati in occasione delle prossime festività, nella circostanza si invitano tutti i cittadini a prendere esempio dal passante di questa notte che ha subito allertato le forze dell’ordine evitando la commissione di un reato.