TERAMO, IN MIGLIAIA IN CENTRO PER LO “SPORT SOTTO LE STELLE”; OLTRE 100 STAND E NEGOZI APERTI

TERAMO – Teramo strapiena, ieri sera, per la dodicesima edizione di “Sport sotto le stelle”, evento dedicato agli amanti dell’attività fisica patrocinata dal Comune di Termo- Assessorato allo Sport, dalla Provincia di Teramo – Assessorato allo Sport e dal Coni Comitato Provinciale Teramo.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il sipario si è levato ieri alle 18 in piazza Martiri della Libertà: sul palco, prima del taglio del nastro, il sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore allo sport Sara Falini e l’assessore agli eventi Antonio Filipponi hanno reso omaggio a Mimmo Sciamanna con una targa donata alla famiglia a ricordo del grande impegno che l’ex dipendente del Comune ha profuso negli anni nel lavoro e nello sport. In piazza è stata esposta una gigantografia dell’ex atleta di pallamano, scomparso lo scorso maggio, che è stato tra i fondatori proprio di “Sport sotto le stelle” insieme a Guido Campana.

Oltre allo sport, presente con oltre cento discipline, protagonisti della serata anche arte, musica, shopping e artisti di strada, con molte delle attività commerciali rimaste aperte fino a tardi.

Oltre un migliaio Cento gli stand dislocati da largo Madonna delle Grazie a corso San Giorgio, dove associazioni, federazioni, palestre e scuole hanno mostrato le più svariate discipline dando la possibilità anche di provare sul campo le attività. Numerosi, inoltre, gli stand di associazioni di volontariato presenti per sensibilizzare le proprie attività e in piazza Martiri della Libertà è stato allestito anche un tendone della Asl per la somministrazione del vaccino anti-Covid.

Sul palco, nomi illustri dello sport come Stefano Maniscalco, pluricampione di karate, a Carlo Martini, campione nazionale di ginnastica; il Teramo calcio ha portato il suo saluto tramite il mister Federico Guidi e il direttore sportivo Carlo Musa.