TERAMO – Un uomo di 54 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio nelle campagne di Rocciano, frazione del Comune di Teramo, in un incidente agricolo.

Da quanto si apprende, l’uomo era impegnato nello sfalcio dell’erba, ma al momento non è ancora chiara la dinamica dell’infortunio mortale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.