TERAMO: INCONTRO TRA IL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE CON MARSILIO E I SINDACI ABRUZZESI

TERAMO – Il Commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, ha incontrato oggi pomeriggio a Teramo (sala polifunzionale della Provincia), i sindaci abruzzesi del cratere sismico 2016-2017. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in qualità di Vice Commissario per la Ricostruzione, ha fatto gli onori di casa all’ex sindaco di Ascoli Piceno.

Presenti all’incontro anche l’assessore regionale Pietro Quaresimale e il Sottosegretario alla Presidenza, Umberto D’Annuntiis. “Con il neo commissario Guido Castelli continuiamo con lo stesso slancio di prima, andiamo avanti più spediti, e ci sono le condizioni per accelerare ulteriormente la ricostruzione – ha esordito il Presidente Marco Marsilio rivolgendosi ai sindaci -. Il Senatore Guido Castelli è una garanzia assoluta, conosce bene le dinamiche dell’emergenza e della ricostruzione, è un amministratore di lungo corso, e con lui in precedenza abbiamo scritto le ordinanze nella cabina di regia. C’è continuità, dunque, con la precedente esperienza commissariale e non ci sarà un giorno di stop. Stiamo già lavorando con determinazione: il Governo – sottolinea Marsilio – ha emanato un decreto sulla ricostruzione, e in occasione della conversione in legge, il relatore sarà il senatore abruzzese Etelwardo Sigismondi. Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché – conclude Marsilio – le istanze del territorio, per la prima volta, saranno raccolte e calate nel provvedimento legislativo