TERAMO: INTERNATIONAL IMAGO FILM FESTIVAL, C’E’ ANCHE LA MUSICA DI DEMO MORSELLI E MICHELE CIRILLO

TERAMO – A Teramo non solo cinema, ma anche musica per la terza edizione dell’International Imago Film Festival.

Il secondo giorno di Festival – domani, domenica 28 luglio – prevede alle ore 16 il consueto appuntamento con la proiezione del film straniero nella fattispecie “A Childless Village” per la regia di Reza Jamali, dall’Iran, presso L’Arca nel Laboratorio delle Arti Contemporanee sita in Largo San Matteo, mentre alle ore 21.00 Valentina Olla e Federico Perrotta apriranno la serata a piazza Martiri della Libertà con la presentazione degli ospiti Marcello Cirillo e Demo Morselli accompagnati dalla vocalist Francesca Borrelli.

Gli ospiti musicali si esibiranno in un concerto dal vivo con una grande orchestra e proporranno una carrellata dei grandi successi che hanno primeggiato nelle classifiche di gradimento in Italia e nel Mondo dagli anni ’70 fino ad oggi. Spazio anche alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai film più noti.

Marcello Cirillo, conosciuto e amato dal grande pubblico per la sua lunga carriera nel mondo della musica e della televisione, porterà sul palco tutta la sua energia e passione. Conosciuto per le sue numerose apparizioni televisive e per le sue interpretazioni canore, Cirillo è un artista poliedrico capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico con la sua voce e la sua personalità. Con lui ci sarà Demo Morselli, il celebre compositore e direttore d’orchestra, la sua è una carriera che vanta collaborazioni con i più grandi nomi della musica italiana e internazionale; Morselli è noto per la sua abilità di combinare elementi di jazz, pop e musica classica.

A completare il trio, c’è la vocalist Francesca Borrelli, insegnante della rinomata scuola di musica “La Bottega del suono” di Marcello Cirillo. Nel corso della serata i tre artisti, con la loro esperienza e passione, regaleranno al pubblico un momento di festa e di condivisione, coinvolgendolo in un viaggio musicale emozionante che si affianca al fascino del cinema.

Il concerto è gratuito. Per info è possibile consultare il sito www.internationalimagofilmfestival.com, e seguire le pagine social alla voce @internationalimagofilmfestival