TERAMO, LA COPPA DEGLI EUROPEI ESPOSTA ALL’UNIVERSITA’

TERAMO – Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato il relatore nell’incontro seminariale dal titolo Dov’è la vittoria? Significati sociali e culturali di un trionfo sportivo, in programma stamane, dalle ore 11, nell’Aula Magna dell’Università di Teramo. L’evento è stato organizzato all’interno del Master in Comunicazione e politiche per lo sport, le cui iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre prossimo.

Sempre oggi, la Coppa “Henri Delaunay” conquistata dalla Nazionale Italiana a Wembley, rimarrà esposta in Ateneo e potrà essere visitata dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 16.30.

L’incontro seminariale, moderato dal giornalista Rai Roberto Vicaretti, è stato aperto dal saluto del rettore Dino Mastrocola e introdotto dal delegato allo Sport e coordinatore del Master Luigi Mastrangelo.

A seguire l’intervento del Presidente #lndabruzzo, Ezio Memmo, e l’intervista al presidente Gravina, per anni docente dell’Ateneo, impegnato in una complessa opera di ricostruzione del sistema calcistico, sia a livello tecnico che gestionale, da lui stessa definita “Rinascimento” del calcio italiano.

Il presidente Gravina, infine, ha risposto al question time di docenti e studenti dell’Università di Teramo.