TERAMO, LA PROPOSTA DI 3 CONSIGLIERI, “ADOTTARE UNA TECNOLOGIA CHE AGEVOLA I PARCHEGGI”

TERAMO – È stata appena brevettata, dalla startup “CityZ”, una nuova tecnologia consistente in un adesivo-sensore che viene applicato sull’asfalto e segnala se il posto auto è libero oppure occupato”. Lo affermano i consiglieri comunali Di Teodoro, Luzii e Verzilli.

“Ciascun automobilista”, dicono, “perde una media di circa 38 ore all’anno per cercare un parcheggio libero, situazione ben nota ai teramani che conoscono quotidianamente il problema, con le ulteriori aggravanti del consumo inutile di carburante, dell’aumento dell’inquinamento atmosferico e dello stress che si subisce”.

“Fino ad oggi non esisteva un sistema di segnalazione dei posti liberi in tempo reale, da adesso in poi c’è. CityZ ha già sottoscritto un contratto nazionale con una società del Gruppo Autostrade per l’Italia (Movyon, centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione, che sta costruendo un sistema integrato di mobilità smart) e sta commercializzando la nuova tecnologia, consistente in un adesivo che deve essere incollato sull’asfalto in corrispondenza degli stalli del parcheggio: nell’adesivo è contenuto un sensore che rileva la presenza o meno di un veicolo all’interno dello stallo”.

“Anche il modello di business è innovativo: il servizio non viene erogato tramite App, bensì viene integrato nei sistemi di navigazione come Google, oppure nelle Applicazioni già esistenti di “smart parking” (My Cicero, Easy parking, ecc.), o ancora nei sistemi informatici delle amministrazioni comunali, che al momento consentono solo il pagamento, ma non la rilevazione degli stalli liberi. Il modello è b2b o b2g (business to government) e consiste nell’acquisto di un abbonamento che comprende l’installazione dei sensori e la condivisione di dati e statistiche in tempo reale”.

“Non sfugge che il sistema consentirebbe al Comune di Teramo non solo il monitoraggio di tutti gli stalli pubblici di parcheggio, siano essi a pagamento oppure gratuiti, ma anche l’analisi delle percentuali di occupazione degli stalli, dei luoghi più affollati, degli stalli di carico e scarico, di quelli per i disabili, dei quartieri maggiormente oberati dal traffico, delle fasce orarie di maggiore criticità”.

“Per tutti questi motivi, lo scrivente Gruppo consiliare chiede all’Amministrazione comunale che venga senza indugio avviata la procedura di acquisto della predetta tecnologia – brevettata dalla società CityZ – per dotare la città di un servizio utile e innovativo. In tal senso depositeremo immediatamente apposita mozione consiliare per la discussione alla prossima seduta utile”.