TERAMO: LA SCUOLA ALLA SCOPERTA E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLA CONA

TERAMO – Il 30 maggio 2025 si è aperta ufficialmente la prima giornata dedicata alla scoperta e valorizzazione del sito archeologico della Cona, un luogo che rappresenta una straordinaria testimonianza del nostro passato e che oggi diventa protagonista del presente e del futuro educativo della nostra comunità scolastica. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Tercas di Teramo, è il risultato di una collaborazione profonda tra indirizzi scolastici diversi, che hanno saputo coniugare le loro specificità formative in un’unica visione condivisa. L’indirizzo turistico ha dato voce al territorio, con studenti nelle vesti di giovani guide pronte ad accompagnarci in un “viaggio nel tempo”, capaci di narrare la storia del sito e la sua importanza culturale.

“L’indirizzo tecnico per le costruzioni, l’ambiente e il territorio ha offerto competenze professionali per l’analisi e la comprensione delle strutture, contribuendo alla lettura concreta e scientifica dell’area archeologica con il progetto “Cona 3D”, dimostrando come la realtà virtuale e le nuove tecnologie possano essere strumenti potenti di conservazione, divulgazione e accessibilità del patrimonio. Il Liceo musicale ha aperto la prima giornata con alcuni interventi musicali, utilizzando strumenti acustici realizzati dagli studenti del corso”. Questo il commento della prof.ssa Maria Letizia Fatigati, dirigente scolastica del Polo Tecnologico Economico “AlessandriniMarino-Pascal-Comi-Forti” e del Liceo musicale “Delfico” di Teramo.