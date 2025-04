TERAMO: LASCIA FIGLIA DI 2 ANNI IN AUTO PER FARE LA SPESA, DENUNCIATO PER ABBANDONO MINORI

TERAMO – I carabinieri del Radiomobile di Teramo hanno denunciato un uomo per il reato di abbandono di minore. Secondo quanto ricostruito, il protagonista della vicenda si era recato con la propria auto in un supermercato della zona di viale Madre Teresa di Calcutta per fare degli acquisti e, durante la sua assenza, aveva lasciato in macchina, con le portiere chiuse a chiave, la propria figlioletta di un paio di anni.

Della presenza della piccola si è accorto un passante, che ha allertato i militari dell’Arma e il personale del 118. I carabinieri di Teramo, corsi sul posto, hanno immediatamente rintracciato il padre che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale. L’uomo ha aperto la vettura e, subito dopo, la bambina è stata visitata dai medici del 118, riscontrando che si trovava in salute. Pertanto la figlia è stata riconsegnata al genitore, che comunque adesso dovrà rispondere davanti alla legge del suo comportamento.