TERAMO: L’ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD, “DA PONTE SAN FERDINANDO A SAN FRANCESCO UN QUARTIERE AL BUIO”

TERAMO_ L’Associazione Robin Hood, segnala che da una settimana manca l’illuminazione pubblica nella zona tra i due ponti San Ferdinando San Francesco. L’associazione di Teramo precisa che l’evento interessa due centraline dell’e-distribuzione e che le abitazioni private servite non hanno avuto la stessa problematica. Tale circostanza determina che il guasto è sulla rete comunale. Nella zona interessa, oltre alle abitazioni private, insistono la multisala Smeraldo, che per propria natura viene utilizzata nelle ore serali ed una parte del Parco Fluviale del Vezzola, che grazie alle temperature miti, vede sia al mattino che di sera, un utilizzo da parte di molti cittadini.

Intervenuta informalmente per sollecitare la soluzione, dopo aver registrato da parte dei cittadini analoghe attività, l’associazione segnala che nessuna risposta è stata data nonostante le numerose notti trascorse. Il buio fa paura, specialmente in zone dove l’illuminazione è garantita e di conseguenza non si è nè preparati nè attrezzati.

L’associazione ritiene “che una settimana per un guasto alla rete di illuminazione pubblica, senza trovare la soluzione, è un tempo veramente esagerato”.