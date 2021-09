TERAMO, “LE NOSTRE AZIONI SONO IL FUTURO COMUNE”: AL VIA IL 23 CON CONVEGNO SU CIBO E BENESSERE

TERAMO – Il Comune di Teramo in coorganizzazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e la Diocesi di Teramo Atri, comunica che il primo evento, nell’ambito dell’iniziativa #insiemepergliSDGs “Le nostre azioni sono il nostro futuro”, si terrà a Teramo dal 23 al 27 settembre, sarà il convengo “Cibo, benessere, etica e condivisione nella ricerca dell’alta cucina italiana” al quale parteciperanno come relatori gli chef Heinz Beck, Massimo Bottura e Niko Romito.

La conduzione del Convegno è affidata al gastronomo Antonio Paolini con l’intervento del Prof. Mauro Serafini, Ordinario di Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Teramo.

Domani, martedì 21 settembre alle ore 10.30 al Parco della Scienza, nel corso della apposita conferenza stampa, sarà illustrato l’intero programma della settimana dell’alimentazione.