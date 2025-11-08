TERAMO: LITE TRA GIOVANI DAVANTI A UNA DISCOTECA, POLIZIA DENUNCIA UN 23ENNE

TERAMO – La notte scorsa gli uomini della Squadra Volante sono intervenuti nei pressi di un noto locale teramano a seguito di una segnalazione di lite tra alcuni giovani. Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani all’esterno della discoteca, ed hanno identificato i presenti, che non hanno mostrato tuttavia lesioni o segni di avvenuta colluttazione.

Qualche ora dopo i poliziotti, per approfondire adeguatamente la vicenda, si sono portati in Pronto Soccorso, dove vi era un giovane italiano di 22 anni, che si era presentato autonomamente per farsi medicare una ferita ad una mano, dimesso poi con una prognosi di 12 giorni.

Da una prima ricostruzione operata dagli agenti della Questura parrebbe che all’esterno del locale notturno ci sia stata una lite tra alcuni ragazzi, durante la quale il ventiduenne avrebbe riportato la ferita alla mano per la quale si era recato al pronto soccorso.

Quest’ultimo ragazzo ha dichiarato di essere stato minacciato da un giovane italiano di 23 anni, presente tra quelli identificati dagli agenti della Volante, i quali hanno quindi denunciato per il reato di minaccia il 23enne che, sottoposto a perquisizione, non è stato trovato in possesso né di armi né di altri oggetti atti ad offendere.