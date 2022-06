TERAMO: LOTTA A DISCARICHE ABUSIVE, PROSEGUE CAMPAGNA “ORA TI VEDIAMO”

TERAMO – Numerosi sopralluoghi, anche sulla base delle segnalazioni pervenute con la campagna di comunicazione sociale “Ora ti vediamo. Smettila di abbandonarli”, su strade provinciali, fossi e scarpate utilizzati come discariche a cielo aperto di rifiuti. Scattate le indagini della Polizia Provinciale che invierà relazioni anche all’autorità giudiziaria.

Fra i luoghi visitati la strada provinciale per Castagneto (comune di Teramo) le provinciali fra i Comuni di Teramo e Torricella, una intersezione sulla Teramo-Mare all’altezza di Sant’Atto che si presenta come una vera e propria discarica a cielo aperto.

“La Provincia sta utilizzando le videotrappole per documentare i comportamenti illeciti e sta redigendo una “mappa” dei luoghi dove andranno posizionate le videotrappole e i cartelli che avvertono i cittadini della videosorveglianza, un elemento che dovrebbe costituire un deterrente – spiega il consigliere delegato all’ambiente e alla Polizia Provinciale, Luca Corona – non è una battaglia che possiamo combattere da soli e anche per questo convocheremo una riunione con tutti i Comuni interessati e le società che si occupano della raccolta e dello smaltimento rifiuti allo scopo di stringere un patto di collaborazione”.