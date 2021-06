TERAMO, LUNEDI’ CERIMONIA CANTIERIZZAZIONE LAVORI CATTEDRALE

TERAMO – Cerimonia di inizio cantierizzazione delle opere di restauro e miglioramento sismico della Cattedrale.

Si terrà lunedì 21 giugno, alle 11.30, presso il Duomo di Teramo: una data particolarmente significativa poiché coinciderà con l’anniversario della morte di Melchiorre Delfico.

In attesa dell’acquisizione di tutti i pareri degli organi competenti necessari all’inizio vero e proprio dei lavori, l’avvio della cantierizzazione rappresenterà un segno di rinascita per la Cattedrale di Santa Maria Assunta, prima tra tutte quelle interessate dal sisma del 2016 a partire con interventi di restauro e messa in sicurezza sulla base dell’Ordinanza 105 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione circa la “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”.

Alla cerimonia interverranno il commissario stesso, Giovanni Legnini, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e il Vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi.