TERAMO: LUTTO PER MORTE DI ZUCCARINI, EX PRESIDENTE FEDERFARMA PROVINCIALE

E’ venuto a mancare Carlo Zuccarini, noto farmacista nonchè ex presidente della Federfarma Teramo, socio titolare della “Farmacia Dott. Zuccarini Sas Dei Dottori Carlo Zuccarini E De Bellis Rebecca E C.” di Penna Sant’Andrea.

A seguire la nota di cordoglio di Federfarma di Teramo.

“Ancora increduli e scossi da questa triste notizia, desideriamo ricordare Carlo come un Uomo di Grande Valore morale, un Amico sincero, riservato, un Professionista stimato da tutti, sempre attento, disponibile e corretto anche nel suo ruolo di Presidente della Federfarma Teramo che ha assolto per 12 anni, oltre i 6 anni antecedenti in qualità di Vice Presidente. Vogliamo ricordarlo e ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato e lasciato, intitolando a lui la nostra sala conferenza. Un piccolo gesto per un Grande Uomo. Carlo ci lascia un vuoto incolmabile e rimarrà indelebilmente nella memoria di tutti noi”.