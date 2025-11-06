TERAMO: MAGNACCA, “PARTONO I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE DELL’AREA INDUSTRIALE”

6 Novembre 2025 13:33

Teramo - Politica

TERAMO – Domani, venerdì 7, alle ore 12:00, in via Ferrari a Villa  Zaccheo di Castellalto ci sarà la consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice dell’appalto di sistemazione della sede stradale dell’agglomerato industriale di Teramo.





Saranno presenti l’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, il commissario Arap, Mario Battaglia, il direttore generale  Arap, Antonio Morgante, e Nicola Bernabeo, responsabile tecnico  assieme alla struttura. L’attività manutentiva delle sedi stradali delle aree industriali dell’Arap è finanziata con i fondi FSC 2021/2027 della Regione Abruzzo.

