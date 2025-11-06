TERAMO: MAGNACCA, “PARTONO I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE DELL’AREA INDUSTRIALE”

TERAMO – Domani, venerdì 7, alle ore 12:00, in via Ferrari a Villa Zaccheo di Castellalto ci sarà la consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice dell’appalto di sistemazione della sede stradale dell’agglomerato industriale di Teramo.

Saranno presenti l’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, il commissario Arap, Mario Battaglia, il direttore generale Arap, Antonio Morgante, e Nicola Bernabeo, responsabile tecnico assieme alla struttura. L’attività manutentiva delle sedi stradali delle aree industriali dell’Arap è finanziata con i fondi FSC 2021/2027 della Regione Abruzzo.