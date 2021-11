TERAMO: MALTEMPO, STRADE INVASE DA ACQUA, MA NO PROBLEMI AL TRAFFICO

TERAMO – Dalle prime ore del mattino le squadre della Provincia e le ditte incaricate sono al lavoro sui quattro nuclei stradali per garantire la transitabilità. Il fiume d’acqua trascina detriti e fango sulle strade ma, assicura il consigliere delegato alla viabilità, Lanfranco Cardinale: “al momento non ci sono tratti interdetti al traffico. Naturalmente raccomandiamo attenzione soprattutto sui sottopassi; le situazioni più critiche le abbiamo registrate nell’area delle provinciali che da Pineto salgono ad Atri dove siamo intervenuti, ci sono alberi caduti sulla provinciale 8 in Val Vibrata, stiamo lavorando per pulire le strade nell’area del comune di Castelli. Una squadra si sta recando sulla provinciale 48 a Valle Castellana per la segnalazione di uno smottamento nei pressi del lago Talvacchia.”.