TERAMO: MARRONI, “IN VIDEO SINDACO, OPERAIO A RISCHIO”. LA REPLICA, “TUTTO A NORMA, DITTA CONFERMA””

TERAMO – “Ci riempiamo tutti la bocca del concetto di ‘sicurezza’, ma alla prova dei fatti il sindaco se la ride mentre filma una situazione professionale che non fa per niente onore al Comune di Teramo, che è titolare del cantiere della scuola”.

Lo scrive su fb il consigliere comunale di opposizione Maria Cristina Marroni, in riferimento al video pubblicato dal sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto sulla sua pagina facebook ieri pomeriggio, nel cantiere della scuola comunale Fornaci-Cona. Sullo sfondo si vede un operaio che per Marroni non sta lavorando in sicurezza.

Non si è fatta attendere la replica del sindaco: “Come confermato dall’impresa, e non poteva essere altrimenti, all’interno del cantiere vengono rispettate tutte le norme di sicurezza. Ringraziamo i cittadini per le segnalazioni e le questioni poste. Per il resto di tratta dell’ennesima polemica ferragostana che dimostra come per la pseudopolitica sia più facile sollevare sterili polveroni piuttosto che entrare nel merito degli argomenti. Il cantiere della Fornaci Cona rappresenta un modello e per questo non possiamo che ringraziare la ditta e i lavoratori”.

Ha scritto Marroni: “Ho spedito immediatamente apposita segnalazione all’Ispettorato del Lavoro di Teramo e alla Asl per la palese violazione delle obbligatorie norme sulla sicurezza del lavoro e per la gravissima mancanza dei presìdi di sicurezza nei lavoratori inquadrati nel video del sindaco In particolare, faccio appello all’Ispettorato e alla Asl affinché intervengano subito sul cantiere, laddove risultino clamorosi i pericoli gravi ed immediati ai quali sono sottoposti gli operai e le maestranze che stanno operando”.

Ribatte però il sindaco: “La sicurezza è sempre stata una priorità di questa Amministrazione e come sindaco, pur non spettando a me verificarne il rispetto, ho sempre approfondito personalmente ogni segnalazione. Certe dichiarazioni farebbero sorridere se non fossero irrispettose del lavoro degli operai e della ditta. Capiamo che l’arrivo delle ferie ferragostane possa indurre, in mancanza di contenuti, a cercare qualsiasi appiglio per attaccare l’Amministrazione, ma forse sarebbe il caso che i rappresentati politici mostrassero un po’ di più di rispetto per i cittadini entrando nel merito delle questioni. Ma comprendiamo che di fronte a un cantiere portato avanti in tempo record sia difficile trovare qualcosa da criticare. Ne approfittiamo, comunque, per ringraziare ancora una volta tutti coloro che stanno lavorando a questo importante cantiere, augurandogli di passare serenamente questi giorni di festa”.