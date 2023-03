TERAMO: MAURIZIO DI SABATO NOMINATO COORDINATORE COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA

TERAMO – Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Marilena Rossi, ha nominato come nuovo coordinatore comunale e presidente del circolo territoriale di Teramo il dottor Maurizio Di Sabato. Ringrazia l’avvocato Pasquale Tiberii dell’ottimo lavoro svolto come coordinatore comunale e capogruppo in consiglio comunale della citta’ capoluogo.

“Con la nuova organizzazione del circolo”, si legge in una nota, “inizia ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative che vedra’ candidato l’avvocato Pasquale Tiberii a sostegno dell’aspirante sindaco Carlo Antonetti”.