TERAMO: MAXI OPERAZIONE ANTI-DROGA CARABINIERI IN CORSO, OTTO ARRESTI

TERAMO – Dalle 5 di questa questa mattina, ben Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno in corso un’operazione per l’esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Teramo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di otto indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, quali eroina, cocaina, hashish e marijuana in tutta la provincia di Teramo, con baricentro Mosciano Sant’Angelo.

Le investigazioni hanno permesso di fare luce su una fitta rete di spacciatori, in particolare nei comuni di Notaresco, Mosciano Sant’Angelo, Giulianova ed Alba Adriatica, con gli acquirenti che giungevano da tutta la provincia di Teramo.

Download in PDF©