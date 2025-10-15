TERAMO: MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA SCATTATA ALL’ALBA, IN AZIONE ANCHE ELICOTTERO E UNITA’ CINOFILE

TERAMO – Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Comando provinciale di Teramo stanno eseguendo delle ordinanze di custodia cautelare per concorso in spaccio di stupefacenti , a carico di soggetti residenti in vari comuni del teramano. La misura è stata emessa dal Gip del tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica.
Nel servizio sono impiegate unità cinofile del Nucleo di Chieti e un velivolo del quinto Nucleo Elicotteri di Pescara.
