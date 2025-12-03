TERAMO: MOLESTIE E VESSAZIONI ALL’EX MOGLIE, ARRIVA L’AMMONIMENTO DEL QUESTORE

TERAMO -Un cittadino italiano di 47 anni è stato raggiunto da un provvedimento di Ammonimento emesso dal Questore di Teramo Pasquale Sorgonà.

A seguito di istruttoria effettuata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Teramo, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Giulianova, è emerso che l’uomo, incapace di rassegnarsi alla fine del matrimonio con la persona offesa, avrebbe posto in essere comportamenti vessatori reiterati nel tempo.

In particolare, i comportamenti persecutori sarebbero scaturiti dalla decisione della donna, avvenuta nel febbraio del 2023, di lasciare per motivi di incompatibilità caratteriale la casa coniugale e di trasferirsi insieme alle due figlie presso l’abitazione dei genitori.

Da allora, l’uomo, non accettando la separazione, avrebbe cominciato a comportarsi in modo ossessivo con manie di controllo inviando alla donna ripetuti messaggi, facendo numerose telefonate offensive.

A seguito della separazione consensuale, avvenuta nel mese di settembre 2024, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata.

L’uomo infatti, oltre ad intensificare il numero dei contatti indesiderati con l’ex moglie incrementando messaggi e chiamate, più volte si sarebbe recato presso l’abitazione della donna per offenderla, tacciandola, anche dinanzi alle figlie, di intrattenere relazioni con svariati uomini, appostandosi sotto casa e nei luoghi che lei frequenta.

L’ex marito sarebbe addirittura arrivato a danneggiare gli pneumatici dell’auto dell’ex moglie.