TERAMO – Sarà l’autopsia in programma questa mattina a dare una risposta per la morte di un bambino 19 mesi Francesco Sorgentone avvenuto martedì sera.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo era in auto con i genitori, di Cellino Attanasio, e aveva iniziato a piangere. Per calmarlo la mamma lo ha avvicinato al seno per la poppata, è il piccolo ha persi sensi.

Subito i genitori hanno contattato il 118, poi si sono diretti verso l’ospedale mentre l’automedica è partita per intercettarli e garantire un soccorso più veloce.

Purtroppo il medico del 118, al suo arrivo, ha constatato che il piccolo era in condizioni critiche e la successiva corsa verso l’ospedale è stata vana.

Solo dall’accertamento diagnostico medico legale, sarà forse possibile capire se il piccolo soffrisse di una malformazione congenita.