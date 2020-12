TERAMO, MORTE REMO NOLI: IL DOLORE DI CHI LO HA CONOSCIUTO, “CI MANCHERA’ IL TUO SORRISO”

TERAMO – Tantissima gente non si dà pace a Teramo e non solo per la morte di Remo Noli, 40enne commercialista, membro della Commissione esecuzioni immobiliare dell’Ordine provinciale teramano dei commercialisti ed ex presidente dell’Unione Giovani commercialisti.

Noli aveva contratto il Covid circa quaranta giorni fa ed è deceduto l’altro ieri all’ospedale “Mazzini” di Teramo, dopo un primo ricovero all’ospedale di Giulianova (Teramo). Il funerale è stato celebrato ieri mattina al Duomo di Teramo.

Tra gli innumerevoli messaggi di cordoglio per la sua morte c’è quello di Sergio Bruno, portiere che milita nel Montorio Calcio e che in passato ha vestito anche la maglia dell’Amiternina, squadra di Scoppito (L’Aquila).

“Ancora non credo a quello che è successo, è proprio vero che sono sempre i migliori a lasciarci per primi. Ci siamo conosciuti per caso, ma da subito c’è stato feeling. Ricorderò per sempre la tua voglia di vivere, la tua serenità nell’affrontare ogni situazione la vita ti abbia presentato, il tuo sorriso che è sempre stato il biglietto da visita. Ci rivedremo Campione di vita”, le parole dense di commozione che Bruno ha rilasciato ad AbruzzoWeb.

Anche il Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali Regione Abruzzo, con un post su Facebook, ha voluto omaggiare Noli: “Le nostre strade si sono incrociate circa due anni fa, hai conquistato tutti noi con il tuo sorriso dolce, pacato, rassicurante e il tuo silenzio, rispettoso, lo sguardo profondo e la tua spiccata professionalità. Hai lavorato per noi come consulente contabile con discrezione, attenzione, serietà, impegno, umiltà e onestà intellettuale. Ci hai lasciati troppo presto e ora non possiamo che esprimere tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai tuoi genitori, alla tua compagna, a tutti i tuoi cari, ai tuoi colleghi e a quanti hanno avuto l’onore di conoscerti e far parte della tua vita e che purtroppo non hanno avuto la possibilità di farti quell’ultimo saluto che ora possiamo farti solo con il cuore, attraverso i nostri pensieri e le nostre preghiere. Francesca, Massimiliano, Marina, Amalia, Assunta, Alberto, Barbara, Anna, Cristina, Francesca, Marcella. #buonviaggiocaroRemoNoli”.

Noli aveva compiuto 40 anni lo scorso 2 agosto. Aveva una laurea in economia e commercio. Da quanto appreso, era una persona con un’ottima condizione fisica e nessuna malattia pregressa.

[mqf-dynamic-pdf]