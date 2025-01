TERAMO: MORTO A 97 ANNI DON ARTURO MAZZA, RETTORE EMERITO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA

TERAMO – Morto stamane, all’età di 97 anni, don Arturo Mazza. Nato a Teramo il 3 giugno 1927 e ordinato sacerdote il 29 giugno 1950, don Arturo è stata figura indissolubilmente legata alla Rettoria della Santissima Annunziata in Teramo, presso la quale è stato per un’intera vita Rettore, prima, e Rettore emerito negli ultimi anni.

È stato parroco, da metà anni Ottanta e fino al 1998, di “Santa Rita” in Piano della Lenta, dove con caparbietà si adoperò per la costruzione della chiesa e dei locali parrocchiali. Successivamente, dal ’99 al 2010, è stato parroco di “San Giacomo” in Collecaruno e di “Santa Maria de Praediis” in Castagneto.

Ma don Arturo Mazza sarà sempre ricordato anche come il fondatore a Teramo del M.E.G. (Movimento Eucaristico Giovanile), promotore dei primi campi scuola nelle nostre montagne in cui si sono poi formate per decenni tante generazioni di ragazzi teramani che lo ricordano solo apparentemente burbero ma in realtà timido, riservato e sempre animato da fervente impegno.

La camera ardente è allestita presso l’abitazione sita in via Cameli 14 a Teramo. La salma sarà trasferita in tarda mattinata di domani, mercoledì 29 gennaio, nella chiesa dell’Annunziata e alle ore 15 dello stesso giorno si terranno le esequie, presiedute dal vescovo Lorenzo Leuzzi, nella chiesa di Santa Rita in Piano della Lenta.