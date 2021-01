TERAMO: MORTO CONSIGLIERE COMUNALE NOTARESCO DI GIULIO, IL CORDOGLIO DEL CENTROSINISTRA

TERAMO – “Ci sono persone che lasciano un segno indelebile nel cuore di chi ha la fortuna di incontrarle. Ci sono uomini e donne capaci di mettersi a disposizione degli altri, di lavorare silenziosamente per le proprie Comunità con amore e onestà”.

Così il Partito Democratico di Teramo, piange Tonino Di Giulio, consigliere comunale di Notaresco: un uomo che queste caratteristiche le ha incarnate e mantenute durante tutta la sua esperienza politica. Ci uniamo, come PD provinciale, al ricordo del Circolo di Notaresco che ha avuto il privilegio di essere da lui rappresentato. Subiamo oggi una grande perdita, ci ha lasciati colui che è stato per tutti noi l’amico generoso e sincero ed il compagno di viaggio più onesto ed affidabile che potessimo avere, il nostro consigliere comunale, Tonino Di Giulio. Il nostro cordoglio alla moglie, ai figli ed ai nipotini in questo momento di grande dolore. Grazie Tonino per tutto ciò che ci hai donato. Grazie per la tua generosità, per la tua sincerità, per la tua lealtà. Ti sia lieve la terra amico carissimo”.

Cordoglio anche dal consigliere regionale di Abruzzo in Comune Sandro Mariani

“Ho appreso con dolore questa mattina della scomparsa del Consigliere Comunale di Notaresco Tonino Di Giulio. Per il rapporto creato negli anni di stima e affetto reciproci posso confermare che con Tonino scompare una persona dai sentimenti nobili che ha dedicato la sua vita politica alla propria comunità. Voglio ricordarlo in prima linea per i suoi concittadini con la sua distintiva capacità di ascoltare le istanze di ognuno, senza infingimenti, facendosi carico dei problemi altrui come fossero propri. Di lui ricorderò sempre la grande umanità, l’attaccamento alla sua gente e la capacità di lavorare per il bene del prossimo. Il mio cordoglio va alla famiglia, ai suoi colleghi in consiglio comunale e alla comunità tareschina tutta”.

