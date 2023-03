TERAMO: MOVIMENTO VEGAN ANTISPECISTA CONTRARIO ALL’APERTURA DEL MC DONALD

TERAMO – “Nell’epoca della crisi climatica occorre avere una multinazionale che, sebbene si sia vestita di verde, è complice della deforestazione nelle zone pluviali e tropicali del pianeta, dello sfruttamento dei bacini idrici, del maltrattamento di animali negli allevamenti intesivi, e contribuisce all’inquinamento atmosferico?

Il Movimento Vegan Antispecista Teramo in una nota si scaglia contro l’arrivo del Mc Donald a Teramo, piazzale San Fancesco. Il Comune di Teramo, la Costruttori Teramani e la McDonald’s Development Italy LLC, hanno infatti formalizzato il protocollo d’intesa. A realizzare la struttura sarà la Costruttori Teramani, che l’affitterà per trent’anni al colosso del fast food.

LA NOTA

L’apertura del fast food potrebbe causare definitivamente la morte del commercio e del prodotto locale. Noi, però, auspichiamo che le sorti del McDonald’s teramano siano le stesse di quello di Altamura, ovvero cedere per mancanza di quella clientela assorbita dai piccoli locali tipici della zona. La cittadinanza ha voluto preservare la proprio identità, la propria economia, determinando la chiusura del colosso.

Nella mozione si legge che l’agevolazione dell’insediamento di McDonald’s è stata eseguita “nell’interesse primario della cittadinanza”, eppure sembra che la problematicità riguarda solo dove spostare le auto del parcheggio multipiano di piazza San Francesco.

Per molti McDonald’s fornirebbe nuovi posti di lavoro. Tuttavia, la società non garantisce sicurezze e stipendi dignitosi ai lavoratori, come si è visto a Roma nel 2019, dove alcuni operai sono stati licenziati dopo essersi ribellati per stipendi non pagati.

Perché non ci si preoccupa dell’impatto che l’ennesima sede di un McDonald’s darà all’ambiente già profondamente colpito, dello sfruttamento e maltrattamento animale che nasconde al suo interno, della salute alimentare del cittadino (e non del consumatore)? Al netto di questo, abbiamo davvero bisogno di un altro McDonald’s?