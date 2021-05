TERAMO: MUORE A CARPI PER INCIDENTE AGENTE POLIZIA TERZILLI, ORIGINARIO DI BELLANTE

TERAMO – Lutto in Abruzzo, per la tragica morte di Fabio Terzilli, poliziotto in servizio al commissariato di Carpi, in provincia di Modena. Aveva 46 anni ed è rimasto vittima ieri pomeriggio di un incidente stradale mentre era in sella della sua moto, una Yamaha. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Terzilli è originario di Bellant, in provincia di Teramo, sua madre, Nina Di Renzo, è di Celano, in provincia dell’Aquila. Oltre a lei e al padre Dante, lascia la moglie Barbara e due figli.

La tragedia si è verificata nel pomeriggio a Carpi, dove Terzilli prestava servizio per il commissariato e dove i cittadini lo ricordano per le sue grandi doti umane oltre che professionali. Erano circa le 18.10 quando in sella sua Suzuki si è scontrato con un’auto in via Roosevelt, all’altezza di un incrocio. Non è chiaro dove stesse andando, era comunque libero dal servizio. E’ stato subito soccorso dal personale del 118, accorso con ambulanza, auto medica ed elicottero, intubato e subito trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna. Qualche ora dopo, in serata, la notizia della morte si è diffusa tra i colleghi poliziotti e la tragedia ha gettato nello sconforto tutta la città. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri di Carpi, sul posto anche la polizia municipale.

Terzilli, era in servizio al commissariato di Carpi da circa venti anni. Era arrivato nella città dei Pio quando la polizia si trovava ancora nella vecchia sede. Dopo una lunga esperienza alla squadra volante, era passato alla sezione Anticrimine. Proprio per il tempo trascorso sulla strada era molto conosciuto anche dai cittadini, per alcuni dei quali era un vero punto di riferimento. Proprio in Volante aveva ottenuto grandi soddisfazioni personali, collaborando a importanti operazioni e arresti.