TERAMO: MUORE E DONA GLI ORGANI UNA DONNA DI 79 ANNI. IL RINGRAZIAMENTO DEL MANAGER ASL AI PARENTI

TERAMO – Donazione di organi nella notte all’ospedale di Teramo. A donare è stata una donna 79enne della Val Vibrata, ricoverata in Rianimazione una settimana fa per una grave emorragia cerebrale, che aveva dichiarato in vita la sua volontà. Una decisione che ha dato la possibilità di trapianto a tre persone in lista d’attesa. Il fegato sarà trapiantato oggi a Roma e i reni all’Aquila.

I familiari, il marito e i figli, nell’immenso dolore per l’accaduto, hanno condiviso la scelta della madre dando prova di grande generosità, appoggiando con convinzione lo spirito donativo della donna. Così la complessa organizzazione della rete trapianti si è mossa ed ha messo in atto tutte le procedure per giungere nella notte, con l’arrivo delle equipe al Mazzini, al prelievo degli organi.

“Un gesto che, nelle festività pasquali, assume un significato ancora più importante nel percorso di rinascita che rappresenta la possibilità di trapianto”, sottolinea il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, che ringrazia “la donatrice e i suoi familiari, oltre a tutto il personale che si è speso perché la procedura andasse a buon fine, dando una importante risposta a tre delle circa 8.200 persone in lista di attesa per un trapianto in Italia”.