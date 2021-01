TERAMO, NASCE A TERAMO LA SEZIONE PROVINCIALE AIL ‘GRAZIANO PETRINI’

TERAMO – In ricordo e nel nome del compianto Graziano Petrini darà sostegno al reparto di ematologia del “Mazzini” di Teramo, ai tanti malati e alle proprie famiglie e alla ricerca scientifica per la cura delle patologie onco-ematologiche

Si è costituita ufficialmente lunedì scorso la sezione Ail “associazione italiana contro le leucemie e i linfomi di Teramo, intitolata al compianto Graziano Petrini, un nostro concittadino prematuramente scomparso a causa della leucemia. Una persona che ha fatto dell’amore verso il prossimo la sua ragione di vita e che ha lasciato un testamento di umanità e solidarietà raccolto dal cognato Claudio Boffa, il vice presidente dell’associazione insieme a Giuseppe Paterna, il presidente,e i 25 soci fondatori che hanno dato vita alla sezione teramana.

Un traguardo importante per la nostra provincia che finora ha fatto parte della sezione interprovinciale di Pescara e che ora avrà una propria sede operativa, un consiglio di amministrazione e un comitato tecnico – scientificocostituito dai medici del reparto di ematologia dell’ospedale “Mazzini” di Teramo e presieduto dal dottor Manlio Ricciotti. Un progetto che Graziano Petrini aveva già intrapreso da volontario Ail su suggerimento del professore Giuseppe Fioritoni suo amico e primario del reparto di ematologia dell’ospedale di Pescara, ma che non era riuscito a portare a termine per la malattia che si era abbattuta sulla sua vita fatta di sorrisi e gesti sempre rivolti agli altri. Da volontarioera diventato a sua volta “ospite” nel reparto di Pescara per il quale aveva raccolto 5mila euro di donazioni e nella sua battaglia per la vita, fino alla fine, non aveva smesso di immaginare la sezione teramana. E’ stato lui a esortare la propria famiglia e in particolare suo cognato Claudio a dare un fattivo contributo ai malati e ai propri famigliari.

“Dopo la scomparsa del caro Graziano mi sono sentito investito di un incarico troppo importante al quale non potevo rinunciare – dice Boffa -. Con lui sono state gettate le basi della neo sezione che prende oggi, inevitabilmente, il suo nome. E abbiamo voluto perseverare nelle intenzioni di Graziano e del professor Fioritoni per dare un contributo importante al reparto teramano inadeguato per adempiere alle esigenze delle terapie e delle cure e per dare un sostegno ai tanti malati e alle proprie famiglie. È grande la soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo di creare la sezione Ail di Teramo dopo un percorso condiviso con Ail nazionale. Ciò è stato possibile grazie all’impegno dei soci fondatori e di tutti i nostri volontari che hanno prestato la propria opera gratuitamente, con l’obiettivo di mettere al centro il malato e la propria famiglia”.

“Oltre alle note campagne nazionali ‘Stelle di Natale’ e ‘Uova di Pasqua’ – conclude Paterna-, abbiamo in animo di realizzare numerose iniziative di raccolta fondi con l’obiettivo principale di sostenere il reparto di ematologia di Teramo e la ricerca scientifica per la cura delle patologie onco-ematologiche”.

