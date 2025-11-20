TERAMO: NEL SOPRALLUOGO PER UNO SFRATTO POLIZIA SCOPRE IN CASA UN KG DI COCAINA, UN ARRESTO

TERAMO -Avrebbe dovuto essere un normale controllo finalizzato alla preparazione di uno sfratto, ma grazie all’intuito dei poliziotti si è trasformato in un arresto.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volante della Questura di Teramo erano andati a fare un sopralluogo per verificare la presenza di persone all’interno di un appartamento che avrebbe dovuto essere oggetto di sfratto nella giornata successiva.

All’atto del controllo i poliziotti hanno trovato all’interno della palazzina, in prossimità della porta di ingresso dell’appartamento da sgomberare un cittadino albanese di 28 anni, che era appena uscito dal predetto appartamento e che si è da subito mostrato insofferente alla presenza della Polizia, rifiutandosi di fornire informazioni e generalità.

Considerato l’atteggiamento, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, e nella tasca dei suoi pantaloni è stato trovato un mazzo di chiavi, che erano proprio quelle dell’appartamento oggetto di sfratto, dove lui abitava.

Durante la perquisizione dell’abitazione sono stati rinvenuti un panetto di cocaina per un peso complessivo di 1,2 kg, una cartuccia e una parte di pistola .

La sostanza stupefacente era all’interno di uno zaino appeso alla maniglia della porta della cucina, mentre il proiettile in un portaoggetti presente nel soggiorno dell’abitazione. La cocaina era pronta per essere ceduta perchè nel corso della perquisizione è stato sequestrato materiale per il confezionamento della sostanza.

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato portato al carcere di Teramo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È stato inoltre denunciato per la detenzione illecita della cartuccia.

