TERAMO: NO ALLA QUARANTENA, DETENUTI DEVASTANO SEZIONE DEL CARCERE, DANNI PER MIGLIAIA DI EURO

TERAMO – “Ieri sera, sabato 15 gennaio, all’interno dell’istituto di pena Castrogno di Teramo, alcuni detenuti hanno devastato la 4^ sezione sud detentiva. a seguito dell’applicazione nei loro confronti della quarantena di coorte per i moltissimi casi di positività al Covid 19 riscontrati tra le fila dei detenuti della media sicurezza”

Lo fa saper Giuseppe Pallini, segretario provinciale Sappe Teramo. Sono state distrutte tutte le plafoniere del corridoio sezione, le telecamere, le vetrate, il tavolo da ping pong e il biliardino, danni per diverse migliaia di euro”.

“I detenuti tutti identificati sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Il Sappe auspica che adesso l’amministrazione penitenziaria prenda con urgenza i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti di questi soggetti violenti che, anche in questo momento delicato dovuto alla pandemia, non si sono fatti scrupolo a mettere in atto una violenza inaccettabile per futili motivi. Così come auspichiamo che i garantisti di turno prendano posizione condannando questi ‘vandali’”, conclude la nota.