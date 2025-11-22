TERAMO: NON SI FERMA ALL’ALT DELLA POLIZIA, BLOCCATO E DENUNCIATO PER SPACCIO

PESCARA – Non si ferma all’alt della pattuglia: la Polizia intercetta un cittadino albanese e sequestra 15 grammi di cocaina pronta per essere spacciata.

L’azione è scattata a seguito di segnalazione di un’autovettura sospetta in via Po a Teramo. Gli operatori impiegati in specifici servizi di prevenzione dei furti in abitazione, predisposti dal Questore di Teramo Pasquale Sorgonà, hanno intercettato l’auto ed intimato l’alt, attivando la sirena ed il lampeggiante all’altezza di Piazza Garibaldi.

L’uomo, di tutta risposta, ha tentato di seminare i poliziotti cercando di sfruttare il traffico serale cittadino.

L’inseguimento si è protratto fino a Viale Crispi, dove gli agenti sono riusciti a fermare il mezzo in sicurezza, con una manovra specifica. Subito dopo, in Questura, l’uomo è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, grazie alla quale sono stati trovati 15 grammi di cocaina già divisi in dosi pronte per la vendita.

Il cittadino albanese è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.