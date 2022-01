TERAMO, NUOVA MAIL ISTITUZIONALE PER LA TOPONOMASTICA

TERAMO – L’assessore comunale di Teramo Maurizio Verna, ha attivato una mail istituzionale dedicata alla toponomastica con il seguente indirizzo: toponomastica@comune.teramo.it.

La finalità è di aprire un canale diretto con i cittadini per le segnalazioni inerenti in particolare la segnaletica specifica e quindi la sua eventuale mancanza, il deterioramento (v. foto) o altro ancora.

Si tratta di una attività messa in campo per recepire informazioni ad ampio raggio, anche in considerazione della difficoltà di conoscere nel dettaglio tutto ciò che interessa la gestione del complesso dei nomi assegnati agli spazi pubblici cittadini