TERAMO, OLTRE 9MILA EURO IN BUONI SPESA DALLA CROCE ROSSA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

TERAMO – È terminata in questi giorni sul territorio comunale la consegna dei buoni spesa che Croce Rossa Italiana, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Il tempo della Gentilezza”, ha destinato alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia. I volontari del Comitato di Teramo, da sempre attivi in ambito sociale, hanno distribuito in media 4 carnet – per un valore di circa 200 euro – a 46 nuclei famigliari che necessitavano di aiuto.

L’elenco delle persone a cui consegnare i buoni, utilizzabili per acquistare beni alimentari e di prima necessità in supermercati e negozi, è stato comunicato all’associazione dall’Ufficio sociale del Comune di Teramo, con cui c’è stata piena collaborazione. «Un piccolo contributo da parte della Croce Rossa per sostenere le famiglie che durante l’emergenza covid hanno avuto problemi di natura economica», spiega Fiorenza Di Falco, presidente della Cri di Teramo,

“I nostri volontari hanno concluso da poco la distribuzione dei 1840 buoni spesa ricevuti dall’associazione nazionale, per un totale complessivo di 9200 euro”.

L’iniziativa, che ha coinvolto tutto il Paese, è nata dalle numerose donazioni che i cittadini italiani hanno fatto in piena emergenza su un conto corrente dedicato.

“Aiutare ed essere vicini alle persone, soprattutto nei momenti di particolare bisogno, è alla base dello spirito che anima la Croce Rossa Italiana -, aggiunge Di Falco -, un servizio reso alla nostra comunità locale, a supporto dei più fragili e vulnerabili, grazie all’impegno dei tanti volontari e delle infermiere volontarie che hanno preso parte alle varie fasi dell’iniziativa, dalla distribuzione alla rendicontazione”.

Fondamentale l’apporto del Comune di Teramo per individuare le famiglie in maggiore difficoltà, a cui consegnare i buoni spesa.

“Siamo stati lieti di collaborare con la Croce Rossa», dice l’assessore Ilaria De Sanctis, «in questa lodevole iniziativa che ha consentito di aiutare le persone più vulnerabili e fragili in maniera concreta. Ringraziamo di cuore i volontari del Comitato di Teramo per il supporto dato ai cittadini e con loro gli uffici del nostro ente per il lavoro svolto”.