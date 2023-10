TERAMO: OMAGGIO A DISNEY PER IL CONCERTO INAUGURALE DELLA XXX STAGIONE CONCERTISTICA-MUSICALMENTE

TERAMO – Undici concerti da ottobre a dicembre e appuntamenti nella formula matinée riservata a bambini e famiglie.

Una proposta duplice quella della XXX Stagione Concertistica – MusicalmenTe 2023 a Teramo, organizzata dall’Associazione “Benedetto Marcello”, con la direzione artistica di Gianfranco Lupidii, in cui si alterneranno concerti con solisti ospiti e orchestra e concerti dedicati alla musica da camera con ensemble di varia formazione ed estrazione musicale. I concerti con solisti ospiti e orchestra si svolgeranno nell’Aula Magna del Convitto “M. Delfico”, mentre i concerti dedicati alla musica da camera con ensemble di varia formazione ed estrazione musicale, si terranno nell’Auditorium Santa Maria a Bitetto.

Il concerto inaugurale della stagione, in programma sabato 14 ottobre, ore 17,30, Aula Magna del Convitto “M. Delfico” vedrà l’orchestra “Benedetto Marcello” impegnata in una nuova produzione ideata per l’occasione: “Walt Disney: 100 anni di meraviglia”, un viaggio attraverso le musiche e le immagini dei più caratteristici cartoni e film Disney.

Lo spettacolo si propone di mettere in musica le geniali idee del fondatore, animatore e produttore Walter Elias Disney colui che grazie alla sua fervida fantasia ha incantato intere generazioni.

I testi dello spettacolo e gli arrangiamenti sono stati ideati e scritti dal M° Nicola Gaeta. La parte musicale è affiancata dalla proiezione su schermo di alcune scene leggendarie dei cartoni scelti e appositamente montati dal filmaker teramano Fabrizio Guerrieri.

“I successi musicali dei corti e dei film Disney – si legge in una nota – sono stati composti da grandi compositori come Alan Menken o Michael Giacchino e grazie a questi è nato un vero e proprio genere musicale sotto l’orecchio attento di Walt: la Mickey Mousing, cioè la tecnica di composizione musicale ottenuta sincronizzando le azioni sullo schermo con gli effetti sonori, che prende il nome dal primo protagonista Topolino”.

“Dopo un’infanzia di immaginazione e vari tentativi, con Topolino arriva il successo desiderato. Nacquero poi le Silly Simphony, una serie di corti animati, come ad esempio i simpatici Tre porcellini. Nel 1937 Walt realizzerà il suo sogno nel cassetto: un intero film d’animazione per grandi e bambini. Biancaneve è stato il primo film Disney premiato con un Oscar! Tanti i successi che seguirono come Cenerentola, Pocahontas, Aladdin fino ai giorni nostri con Frozen e Coco. Un viaggio lungo cento anni fatto di musica, immagini e fantasia”.

La mattina di sabato, alle ore 11,00, sempre nell’Aula Magna del Convitto “M. Delfico”, è prevista anche una prova aperta dello spettacolo dedicata ai bambini e famiglie.