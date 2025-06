TERAMO: PATENTI RITIRATE PER ABUSO ALCOL E DROGHE. URINA NEL PARCO E PICCHIA PASSANTE, DENUNCIATO

I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo in aggiunta ai consueti servizi di controllo del territorio hanno eseguito mirate attività tendenti al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo di esercizi pubblici e all’identificazione di persone sospette.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti degli utenti della strada che dopo aver esagerato con l’alcool si mettono alla guida dei propri mezzi.

In questo contesto la Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica ha denunciato due persone, una perché trovata con un tasso alcolico di quasi tre volte il consentito mentre l’altra per aver fatto uso di stupefacenti ambedue sono stati privati della patente di guida, nel secondo caso la persona è stata anche segnalata alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti.

Nel corso delle attività sono stati controllati 115 soggetti e 50 mezzi, ispezionati 12 locali pubblici e controllati 11 soggetti posti a misure restrittive diverse dal carcere.

A Teramo, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo per lesioni. Lo stesso all’interno della villa comunale, mentre era intento ad urinare, è stato richiamato per tale comportamento da un altro uomo che si trovava in quei luoghi.

A seguito di tale rimprovero il denunciato ha aggredito la vittima colpendolo al volto con un pugno, procurandogli lesioni giudicate dal pronto soccorso dell’ospedale di Teramo guaribili con prognosi di gg 3.

A Mosciano Sant’Angelo i militari della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo per rapina. Lo stesso a seguito di speditiva attività d’indagine condotta in modo tradizionale da citato reparto, veniva riconosciuto quale autore della rapina avvenuta ai danni di un altro uomo del posto che dopo aver effettuato prelievo presso un bancomat sito sulla Strada Statale 80 del Comune di Mosciano Sant’Angelo, e mentre si apprestava ad allontanarsi con la propria autovettura veniva avvicinato dal denunciato il quale lo bloccava all’interno dell’abitacolo impedendogli di avviare il motore e impossessandosi del portafogli, fuggendo subito dopo. Il malvivente veniva rintracciato dai Carabinieri che recuperavano l’intera refurtiva consistente in euro 100,00, documenti e carte di pagamento, restituendo il tutto avente diritto. A seguito dell’accaduto la vittima non riportava lesioni.

A Teramo nella zona di Piazza Garibaldi i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia unitamente ai militari della Stazione di Torricella Sicura hanno deferito per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, uno straniero residente a Teramo. L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di grammi 9,61 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 10 dosi, nonché strumentazione atta al confezionamento e bilancino di precisione, tutto posto in sequestro. Nel contesto del medesimo servizio sono stati rintracciati due stranieri sui quali gravavano provvedimenti di foglio di via obbligatorio per la città di Teramo e pertanto sono stati allontanati dal territorio comunale e segnalati all’A.G. per l’inottemperanza delle misure.

A Silvi i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto su ordine dell’A.G. di Busto Arsizio un uomo del luogo.

Sul conto dello stesso pendeva un’ordinanza di carcerazione per l’esecuzione di pene concorrenti, dovendo espiare la pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato commessi in vari comuni della provincia di Varese negli anni dal 2014 al 2016. L’arrestato, espletate le formalità rito è stato associato presso Casa circondariale di Teramo.