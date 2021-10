TERAMO PIANGE ELEONORA DI IORIO, STUDENTESSA DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: AVEVA SOLO 24 ANNI

TERAMO – Teramo in lutto per la morte della 24enne Eleonora Di Iorio, studentessa alla facoltà di Scienze della comunicazione, stroncata da un brutto male contro cui combatteva da tempo.

Lascia i genitori, il fratello, con cui viveva a San Nicolò e i nonni e delle persone a lei care.

“Il nostro pensiero va ad Eleonora. Ha abitato insieme a noi i corridoi di UniTe negli ultimi anni e sicuramente ciò che più era evidente di lei era la sua profonda semplicità d’animo. Non ha mai tentato di nascondere una sua qualsiasi difficoltà, ma senza mai lamentarsene. Tutti i giorni faceva quello che doveva fare per trovare la sua serenità, e ce la metteva tutta, perché se la meritava tutta, ogni studente ha qualcosa da insegnare a tutti gli altri, ciascuno a modo suo. Quello che Eleonora lascia a chiunque l’abbia conosciuta è una lezione sulla semplicità. Sull’essere umani, umanamente deboli, umanamente resistenti, umanamente forti»”, si legge sui canali social ufficiali del gruppo studentesco puntoCom.

Diversi i messaggi di cordoglio sui social anche da parte di amici e amici e c onoscenti.

Come comunicato sul quotidiano Il Centro, la camera ardente di Eleonora Di Iorio è stata allestita nella sua casa in via Settimio Costantini.

L’ultimo saluto oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicolò.