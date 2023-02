TERAMO: MINISTRO PIANTEDOSI NOMINA NUOVO PREFETTO, È IL ROMANO FABRIZIO STELO

TERAMO – Fabrizio Stelo, romano di 53 anni, è il nuovo prefetto di Teramo. Lo ha deciso ieri sera il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi,

Stelo. 52 anni, è il più giovane prefetto d’Italia e sostituisce Massimo Zanni, andato in pensione all’inizio di febbraio.

Nato a Roma e residente da anni a Siena, proviene dalla prefettura di Oristano alla quale era stato assegnato nell’aprile del 2021. Teramo è la sua seconda esperienza da prefetto.

Laureato in Scienza politiche, è giornalista pubblicista dal 1996. Prima di arrivare a Oristano ha lavorato al Ministero degli Interni e precedentemente è stato Capo ufficio stampa delle Prefetture di Firenze e Livorno.

“Ho appreso che il Consiglio dei Ministri ha nominato il dottor Fabrizio Stelo, per svolgere le funzioni di prefetto di Teramo. A lui, in attesa di incontrarlo personalmente, porgo il benvenuto in Abruzzo a nome personale e dell’intera giunta regionale. Ringrazio il prefetto uscente, Massimo Zanni, per la collaborazione intercorsa in questi mesi di sua permanenza in Abruzzo. A lui l’augurio di un futuro raggiante da neo pensionato”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Il Presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, porge il proprio personalissimo benvenuto al nuovo Prefetto.

“Il ruolo del Rappresentante del Governo riveste, soprattutto in una realtà provinciale quale è quella teramana, è fondamentale anche nel favorire quella condivisione degli scopi e quell’agire sinergico tra le istituzioni, che è la base stessa del buon governo. Scopro, dalla lettura del ricco curriculum, che il dottor Fabrizio Stelo ha maturato significative esperienze professionali, che sono certo potranno essere un vero valore il più per tutta la nostra realtà provinciale – commenta il Presidente Camillo D’Angelo – la crescita di un territorio come il nostro si nutre anche del contributo culturale che ognuno di noi, ma soprattutto chi è chiamato a ruoli di governo, può apportare. Nell’attesa di poter rinnovare di persona il mio benvenuto, saluto l’arrivo in città del nuovo Prefetto e, con l’occasione, voglio far giungere all’ex Prefetto Zanni il ringraziamento per l’attenzione con cui ha seguito la nostra provincia, chiudendo nella nostra città la sua importante carriera”