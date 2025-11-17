TERAMO: PICCHIA UNA DONNA E AGGREDISCE CARABINIERI CHE LO BLOCCANO

TERAMO – È stato arrestato per resistenza ai carabinieri, intervenuti per bloccarlo mentre picchiava con calci e pugni una donna per strada, a Teramo.

I militari erano intervenuti in viale Crispi, a seguito della segnalazione di una violenta lite in strada: al loro arrivo, l’uomo – che stava percuotendo la donna – ha tentato di aggredirli fno a quando non è stato immobilizzato e fatto salire sulla pattuglia di servizio.

Successivamente, ha tentato di danneggiare sia l’abitacolo della dell’autovettura dei carabinieri sia la cella di sicurezza dove è stato rinchiuso su disposizione del pm di turno, in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e percosse, in attesa di comparire dinanzi al giudice.

Quest’ultimo ha poi convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della celebrazione del processo avendo lo stesso chiesto i termini a difesa.