“TERAMO PIENA DI GNOCCA”, “CHIAMATE SINDACO, VI BENEDICE”, POLEMICHE PER VIDEO SGARBI E COSTANTINI

GIULIANOVA – “Ho fidanzate ad Ascoli, Teramo e in piccoli paesi, la gnocca …..a che non manca a Teramo, lassavo per Giulianova raccoglievo le forze e salivo…ho lasciato questa eredità al sindaco interprete di questa visione, del pronto soccorso erotico”, “chiamate il sindaco come il 118 che vi benedice e salite in cielo”. Perché “quello che non manca a Teramo è la gnocca”.

Così un esuberante parlamentare Vittorio Sgarbi in un video con affianco un divertito sindaco di Giulianova, il leghista Jwan Costantini. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dal gruppo di opposizione del Consiglio comunale di Giulianova, Il Cittadino Governante ed ha fatto subito il giro del web. Provocando poloemiche.

Duro il commento della Conferenza Donne Democratiche della provincia di Teramo: “Che figura meschina quella dell’ex europarlamentare Vittorio Sgarbi ed oltremodo “penoso” l’atteggiamento del sindaco Costantini che ride compiaciuto dinanzi alle parole offensive e denigratorie rivolte alle donne della provincia di Teramo. Nessuna battuta e nessuna superficialità è ammissibile a tale classe politica che invece di dare l’esempio con un comportamento integro e moralmente elevato, riesce a dare il peggio del peggio della bassezza morale condita da una volgarità crassa di quarta serie”, si legge nella nota.

“Proprio due giorni fa a Roma si è concluso il summit Women20 all’interno del G20 con un principio di fondo condiviso: una necessaria svolta culturale e politica che cambi l’accezione della donna e il gap di genere, con l’obiettivo di mettere le donne al centro del cambiamento. Orbene, Signor Sgarbi e Signor Sindaco Costantini le vostre parole e i vostri comportamenti sono così lontani dall’Italia del futuro, che le donne che oggi voi offendete stanno costruendo con serietà e abnegazione e che voi sicuramente non rappresentate. Vergognatevi … e chiedete scusa alle donne”, conclude la nota