TERAMO: PRESTO CIMITERO PER ANIMALI, APPROVATA MOZIONE

TERAMO – Presto a Teramo un cimitero per animali d’affezione, che sorgerà in un’ala dedicata del camposanto monumentale, in località Villa Pavone.

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata del consigliere comunale Ivan Verzilli (Teramo Protagonista) per la realizzazione del cimitero.

“Ho ritenuto doveroso trasformare in mozione un’idea nata già nel 2013 dall’associazione Teramo vivi città, rimarcando quanto positivo sia il fatto che soprattutto le associazioni del territorio si facciano promotrici – come in questo caso – di messaggi così importanti, tornando a porre l’accento su tematiche di sensibilità che non devono essere tralasciate o dimenticate”.

“Gli animali d’affezione – sono ormai riconosciuti etologicamente e giuridicamente come ‘esseri senzienti’ ed hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nella nostra società, oggi più attenta e sensibile rispetto al pregresso rapporto utilitaristico, alimentare, di lavoro o indifferenza tra uomo-animale, tale da essere oggi inseribili anche nello stato di famiglia. È quindi dovere morale di ogni Amministrazione quello di assolvere o sostenere le mutate esigenze emotive e del pubblico sentire, derivante dell’evoluzione della cultura sociale, della propria comunità cittadina, pertanto anche in ambito animalista”.