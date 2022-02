TERAMO: PROSEGUE LA SPESA SOLIDALE DELLA CASA DEL POPOLO

TERAMO – Il progetto della Spesa Solidale della Casa del Popolo di Teramo compie il suo primo anno di attività “in un momento molto difficile che vede i prezzi della merce salire alle stelle e il caro vita peggiorare una situazione già molto difficile per tutti coloro che purtroppo vivono ai margini”.

LA NOTA COMPLETA

Dinanzi a un periodo storico così delicato non possiamo fare altro che continuare, anzi consolidare, il filo di solidarietà che abbiamo costruito in città. Abbiamo quindi bisogno dell’impegno di tutti e tutte nelle donazioni, oggi più che mai, perché sono sempre più le persone del territorio che si rivolgono alla “Spesa Solidale Teramo” per avere un piccolo aiuto.

Facciamo appello a tutti i nostri concittadini ad unirsi a noi nell’animare e mantenere vivo con costanza questo progetto di solidarietà e condivisione.

Per partecipare alla raccolta del mese di febbraio è possibile recarsi presso la Casa del Popolo di Teramo, in via Nazario Sauro, 52 nei giorni di giovedì 4, venerdì 25 e sabato 26 febbraio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00,

I beni che stiamo raccogliendo sono i seguenti: olio, caffè, zucchero, farina, pasta, riso, bottiglie di pomodoro, sughi pronti, tonno e carne in scatola, legumi secchi e in barattoli, merendine e biscotti, latte a lunga scadenza, alimenti non facilmente deperibili; prodotti per l’igiene personale e la pulizia; farmaci da banco; alimenti per cani e gatti; pannolini taglia 6 e omogeneizzati; cancelleria varia da destinare ai più piccoli: quaderni, colori, matite, penne ecc

Per coloro che non hanno la possibilità di raggiungerci e vogliono ugualmente contribuire, è attivo il conto corrente intestato alla Casa del Popolo di Teramo. Iban: IT64P0542415300000001001253 causale “Spesa Solidale Teramo”.